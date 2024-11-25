Павловопосадские коллективы победили в фестивале-конкурсе «ГРАД МАСТЕРОВ»

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 17:11

24 ноября состоялся Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «ГРАД МАСТЕРОВ». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Образцовый коллектив «Хореографическая студия „Гармония“ и любительское хореографическое объединение „Забава“ из Павловского Посада, под руководством Натальи Лесниковой и Валентины Бариновой вновь приняли участие в этом конкурсе и вернулись с наградами:

ЛАУРЕАТ I степени — детская группа коллектива с номером «Ивановы дочки»;

ЛАУРЕАТ I степени — юношеская группа коллектива с номером «Ой, вставали мы ранешенько» ЛАУРЕАТ I степени — средняя группа коллектива с номером «Мордовский танец с колокольчиками»;

ЛАУРЕАТ II степени — хореографическое объединение «Забава» с номером «Казачья пляска».

«От всей души поздравляем руководителей, участников и родителей коллектива с заслуженными наградами и желаем новых творческих свершений и побед», — поздравили коллективы представители Дворца культуры «Павлово-Покровский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.