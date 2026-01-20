Павел Прилучный в ярких плавках совершил крещенский прыжок в океан в Кейптауне

Звездная актерская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян сменили подмосковные морозы на побережье Южной Африки. Январские праздники 2026 года супруги проводят в Кейптауне, где актер решил не отступать от православных традиций даже в водах Атлантического океана и совершил традиционное крещенское погружение, пишет «Царьград» .

Актер в ярких плавках нырнул в открытый океан прямо с борта яхты. Условия для купания оказались не самыми благополучными: при температуре воздуха около +18 градусов, вода в этой части Атлантики прогрелась до +12 градусов.

«Окунаюсь в Атлантический океан и поздравляю всех православных с великим праздником — Крещением!» — обратился к поклонникам Прилучный в личном блоге.

Супруга актера призналась, что смелость мужа ее впечатлила. Сама она не рискнула прыгать в открытую воду с яхты, опасаясь сильного течения, на которое также указала подруга семьи Лиза Моряк. Тем не менее 29-летняя актриса поддержала традицию позже, окунувшись в более спокойных водах залива. Для праздничного обряда Зепюр выбрала лаконичное черное бикини.

Прилучный и Брутян встретили Новый 2026 год в своем загородном доме в Подмосковье, однако сразу после торжеств пара отправилась в путешествие. Сейчас звездные супруги наслаждаются совместным отдыхом и активно делятся кадрами своего южноафриканского вояжа с подписчиками.

