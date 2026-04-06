Парки Серпухова проведут космический квест 10 апреля

Парки Серпухова подготовили серию мероприятий для жителей и гостей округа с 6 по 12 апреля. Центральным событием станет тематическая программа «Тайна третьей планеты», которая пройдет 10 апреля в парке имени Олега Степанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 6 по 12 апреля МАУК «Парки Серпухова» организует шесть регулярных мероприятий. В программе — занятия по скандинавской ходьбе, развлекательные встречи и творческие мастер-классы. Вход на все события свободный.

10 апреля в парке имени Олега Степанова состоится тематический вечер «Тайна третьей планеты». В 17:00 начнется интерактивная викторина «Космическая история», в 17:20 пройдет мастер-класс «Я делаю космический корабль», в 17:40 стартует развлекательная программа «Хочу быть космонавтом».

Завершит вечер квест «В поисках космических приключений», который начнется в 18:00. Организаторы приглашают жителей провести время активно и создать яркие впечатления вместе с парками Серпухова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.