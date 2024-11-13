Парки Серпухова полностью готовы к зимнему сезону

1 декабря стартует проект Губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Чтобы сделать сезон ярким и незабываемым для жителей и гостей Серпухова подготовили насыщенную программу. В первый день зимы состоится открытие Почты Деда Мороза, зажжение огней Новогодней ели с участием сказочных персонажей, хоровод и подвижные игры.

14 декабря свои двери распахнет Резиденция Деда Мороза во Дворце торжеств «Центральный», а совместно с Театром юного актера «ЧересЧУР» для детей планируются красочные новогодние представления. Наши парки присоединятся к общеобластным мероприятиям: «Парки. Баранки» (15 декабря), «Олимпийские победы» (21 декабря), «Новый год под шубой» (28-29 декабря), «Сказки водят хоровод» (2 января), «Территория чудес» (4 января), «Рождественские узоры» (7 января). В двух парках — «Питомник» и «Жемчужина» — будут залиты катки, где также планируется проведение активностей.

Для комфортного пребывания посетителей в парках должно быть чисто и уютно. Для уборки дорожек от снега и льда парки оснащены всей необходимой техникой. Для противогололедной обработки тропинок будет использоваться гранитная крошка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.