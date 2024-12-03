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Отремонтированную ДШИ сдадут в округе Подмосковья к сентябрю 2025 года

В подмосковном Королеве стартовали работы по капитальному ремонту здания детской школы искусств. Сдать объект планируется к сентябрю 2025 года, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены по государственной программе за счет средств бюджета.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Будут проведены внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также заменят мебель.

Завершить все работы строители планируют в августе 2025 года.

Детская музыкальная школа открыта в декабре 1957 года. В школе занимаются творческие коллективы — Королевский детский струнный оркестр «Дебюд», хоровые коллективы, духовой оркестр, оркестр русских народных инструментов. В ДШИ занимаются более 1,5 тыс. детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.