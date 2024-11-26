Открытие Рождественских образовательных чтений епархии прошло в Павлово-Посадском округе

«В этом году в рамках чтений мы будем говорить о духовных истоках героизма наших воинов, патриотизме и нравственных ценностях в обществе, особенно в процессе воспитания подрастающего поколения. Это постоянно озвучивают Президент России Владимир Владимирович Путин и Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Владыко вручил Архиерейскую грамоту Главе округа Денису Семенову за усердные труды во славу Божию.

Глава поблагодарил Его Преосвященство, Преосвященнейшего епископа Николая, депутата Московской областной Думы Линару Раимовну Самединову, Павлово-Посадское Благочиние в лице священника Александра Анохина, ветеранов, учителей, воспитателей и наставников за воспитание любви и уважения к к Родине, ее истории, культуре. За формирование характера и гражданской позиции подрастающего поколения.

Пожелал гостям и участникам рождественских образовательных чтений конструктивного диалога, плодотворной работы, новых открытий и успешного обмена опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.