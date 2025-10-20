Осенний марафон активностей запланирован в парках Серпухова

МАУК «Парки Серпухова» подготовили насыщенную программу для жителей и гостей города. С 20 по 26 октября в городских парках пройдет серия увлекательных мероприятий, которые не оставят равнодушным ни одного посетителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.



Любители активного образа жизни смогут принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, которая не только укрепляет здоровье, но и дарит отличное настроение. Настоящие спортсмены смогут продемонстрировать свое мастерство в теннисных турнирах, а ценители необычных испытаний проверят себя на полосе препятствий и в соревнованиях по спортивному ориентированию.



Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу прошлых эпох, работает студия исторических танцев «Ренессанс». Творческие встречи соберут вместе интересных людей, готовых поделиться своим опытом и знаниями. А для любителей интеллектуальных развлечений подготовлены увлекательные викторины и настольные игры.



В программе также предусмотрены специальные игровые программы, которые особенно понравятся семьям с детьми. Каждый посетитель найдет занятие по душе — будь то спортивные активности, творческие мастер-классы или спокойные настольные игры.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.