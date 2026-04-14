Оркестр областной филармонии выступит с премьерой в Ногинске 15 апреля

Премьерный концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Под музыку Вивальди» пройдет 15 апреля в Московском областном театре драмы и комедии в Богородском округе. За дирижерским пультом выступит художественный руководитель коллектива Дмитрий Юровский. Начало в 19:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа вечера посвящена творчеству Антонио Вивальди. В исполнении оркестра прозвучат увертюра к опере «Олимпиада», симфонии G-dur «Гроза на море», g-moll RV 152 и C-dur RV 115, концерты для двух скрипок и виолончели D-dur RV 565 и для двух флейт C-dur RV 533. Также зрители услышат арии из опер «Верная нимфа» и «Освобожденная Андромеда». Концерты «Зима» и «Лето» из цикла «Времена года» представят в оркестровых аранжировках Дмитрия Юровского.

В концерте примут участие приглашенные солисты: солистка Большого театра России Гузель Шарипова, народная артистка Российской Федерации Анна Жарова, заслуженный артист Республики Тыва Субедей Дангыт. Также выступят солисты оркестра — флейтисты Ксения Обухова и Дмитрий Вакарчук, скрипачки Анна Пенкина и Анастасия Устименко, виолончелистка Анна Черкез.

Симфонический оркестр Московской областной филармонии основан в 1978 году и активно гастролирует в России и за рубежом. С 2026 года коллектив возглавляет Дмитрий Юровский, выпускник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Высшей школы музыки имени Ханса Айслера в Берлине, ранее работавший в ведущих оперных театрах России и Европы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.