Опубликованы детали развода Николь Кидман и Кита Урбана

По сообщениям прессы, брак между музыкантом Китом Урбаном и актрисой Николь Кидман подходит к концу после 19 лет совместной жизни. У звездной пары растут две дочери, которым сейчас 17 и 14 лет. Известно, что супруги живут отдельно с начала летнего периода. Инсайдерские источники сообщают, что новость о разрыве стала для актрисы полной неожиданностью и повергла ее в состояние шока, сообщает «Вечерняя Москва».

Последнее совместное появление Кидман и Урбана на публике зафиксировано в июне 2025 года на футбольном матче. Однако большую часть текущего года музыкант провел в гастрольном туре High and Alive World Tour, в то время как Кидман находилась с детьми в Нэшвилле, где им принадлежит поместье, оцениваемое примерно в 4 млн долларов. Летом актриса вместе с дочерьми переехала в Великобританию на время съемок продолжения фильма «Практическая магия».

Инсайдеры отмечают, что, несмотря на ежедневные разговоры по телефону во время разлуки, Николь и Кит провели непропорционально много времени врозь после смерти матери актрисы в сентябре прошлого года.

Еще одним тревожным сигналом, по мнению источников, стало участие Кидман в сценах откровенного характера в кино. В ноябре 2024 года широкий резонанс вызвал фильм «Плохая девочка» с Кидман в главной роли, содержащий множество откровенных эпизодов. Критики описывали картину как «знойный, страстный инди-фильм, посвященный БДСМ и раскрытию женской чувственности», что позволяет составить представление о содержании фильма даже без просмотра.

В интервью для GQ Кидман заявила, что участие в фильме было для нее волнующим опытом. Она никогда не избегала сексуальности на экране, подчеркнув, что режиссер стремился снять фильм об освобождении и женском удовольствии, и она разделяла это стремление.

По словам инсайдеров, инициатором разрыва стал Урбан, который якобы чувствовал себя несчастным в браке. Кидман, напротив, прикладывала все усилия, чтобы сохранить семью. Однако, как утверждают источники, ключевую роль в решении музыканта сыграло растущее отдаление между супругами.

