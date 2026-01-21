Оперу «Евгений Онегин» покажут 25 января в Ершово в Одинцовском округе

Оперный спектакль «Евгений Онегин. Ужель та самая Татьяна?» представят 25 января в культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Постановка станет специальным проектом АНО «Центр развития социокультурных инициатив «ПроСвет» и предложит новое прочтение музыки Петра Чайковского. Опера переосмысляет классическое произведение, сочетая поэтический и материальный миры.

В спектакле примут участие незрячие музыканты и певцы, что соответствует миссии организации «ПроСвет» по раскрытию профессионального потенциала людей с ограничениями по зрению.

В роли Ольги выступит заслуженная артистка России Оксана Федорова, обладательница титула «Мисс Вселенная», основательница благотворительного фонда и меценат. Начало спектакля — в 17:00 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ершово, дом 3а.

Возрастное ограничение — 12+. Билеты доступны в онлайн-кассе.

