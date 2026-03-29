«Она такая привередливая»: Дибров пожаловался на новую избранницу

Известный телеведущий Дмитрий Дибров, недавно переживший громкий развод, теперь появляется на публике в сопровождении новой спутницы — специалиста по питанию Екатерины Гусевой. В шутливой форме он заявил, что девушка «слишком привередливая», и отметил, что в новых отношениях ему не так уж и просто, пишет StarHit .

Новая пассия ведущего — зеленоглазая брюнетка, которая на 23 года моложе и несколько выше его ростом. Для обоих эта разница не имеет значения.

Близкое окружение Диброва отмечает перемену в его предпочтениях: если раньше он окружал себя юными девушками, то теперь рядом с ним состоявшаяся женщина. Ради нее он даже изменил имидж, закрасив седые волосы.

По словам Диброва, их связывают серьезные чувства. На вопрос о том, что их объединило, Екатерина, не задумываясь, ответила: «Интеллект, безусловно». Сам ведущий добавил: «Катя великолепно владеет французским».

Гусева также контролирует рацион возлюбленного. При этом телеведущий поддерживает добрые отношения с бывшей женой Полиной. Екатерина одобряет такой подход.

Однако в менее официальной беседе с прессой ведущий признался, что поддерживать новые отношения для него довольно утомительно. «Это действительно непросто», — пожаловался он.

