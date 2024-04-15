«Одноклассники» проспонсируют шоу для блогеров

«Одноклассники» объявили о запуске второго сезона конкурса «БлогШоу». В рамках него блогерам помогут создать профессиональные видеопроекты, сообщили в пресс-службе российской соцсети.

Участникам необходимо сформулировать ряд идей, за счет которых аудитория сможет развиваться в своем хобби. В числе приоритетных тем — кулинария, ремонт и дизайн.

Конкурсанты также могут представить концепции роликов о туризме, моде, киноиндустрии, юморе. Победителям вручат денежный приз. Отправить заявку можно на сайте «ОК» до 26 мая.

В документе нужно рассказать о своей инициативе и объяснить, почему она может заинтересовать пользователей соцсети. Имена призеров станут известны до конца третьего квартала текущего года.

По словам руководителя направления по работе с создателями контента «Одноклассников» Евгении Ворониной, конкурс позволит блогерам в разы увеличить просмотры в Сети и число поклонников.

«В прошлом сезоне одним из победителей стал блогер, который специально создал группу в „ОК“ для участия в проекте — после выхода последней серии в группе было уже более 70 тысяч подписчиков», — отметила эксперт.

Она добавила, что такого результата блогеру удалось достичь благодаря его продюсированию на платформе.