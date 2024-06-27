Одаренные дети выступили на фестивале Чайковского в Клину

26 июня, на шестой день X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, проходящего в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, состоялся концерт, на котором выступили учащиеся подмосковных школ искусств. Концерт посетили порядка 300 человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Перед зрителями выступили победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Свои таланты продемонстрировали Владислав Баланов, (фортепиано) из Богородского округа; Иван Вахрушев (фортепиано) из Орехово-Зуевского округа; Артем Кирницкий (саксофон) из Орехово-Зуевского округа; Дмитрий Климов (аккордеон) из г. о. Королев; Анна Матвеева (скрипка) из г. о. Клин; Светлана Мосиенко (баян) из г. о. Клин. Солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра: Елизавета Дмитриенко (альт); Софья Власова (валторна), Анна Беляева (флейта), Эльдар Бархалов (труба).

X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину открылся 21 июня. Традиционно фестивальную программу открыл художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы» под его управлением. Перед зрителями выступили народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев и немецкая оперная певица Симона Кермес. Завершится фестиваль 30 июня.

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