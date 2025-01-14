Пожары в Калифорнии повлияли на дату объявления номинантов на «Оскар»

Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли на 23 января из-за пожаров в штате Калифорния, пишет газета «Известия» со ссылкой на издание The Variety.

Организаторы проведут мероприятие в виртуальном режиме и без освещения в СМИ. Таже отменен и ежегодный обед номинантов, который должен был пройти 10 февраля, сказано в публикации.

Церемония награждения по прежнему запланирована на 2 марта.

Пожары в американском штате Калифорния унесли жизни 24 человек. Ущерб может составить до 150 млрд долларов.