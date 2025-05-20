Новый сезон проекта «Кинопарк» стартует в Подмосковье

В мае в парках и на открытых площадках Подмосковья начался новый сезон бесплатных уличных кинопоказов в рамках проекта «Кинопарк». В этом месяце показы пройдут в 17 городских округах региона на 21 площадке, всего состоится 49 показов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрителей ждут как уже полюбившиеся фильмы, так и новинки кинопроката, среди которых знаковые картины, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В мае запланированы показы более 15 художественных и анимационных фильмов на патриотическую, историческую и семейную тематику: «А зори здесь тихие», «Нюрнберг», «Женя, Женечка и Катюша», «Офицеры», «Танки», «Домовенок Кузя», «Каждый мечтает о собаке», «10 жизней», «Возвращение попугая Кеши», и другие, отмеченные высоким зрительским интересом.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.

В связи с погодными условиями возможны изменения, уточняйте информацию на официальных интернет-ресурсах площадок.

Вход свободный. Фильмы рассчитаны на аудиторию 0+, 6+, 12+.

Показы пройдут с мая по сентябрь.

Проект «Кинопарк» инициирован в 2016 году в честь Года кино и направлен на популяризацию отечественного кино, укрепление исторической памяти и развитие доступной культурной среды в Подмосковье.

Проект реализуется ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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