Новый летний фестиваль «Каникулы» приглашает гостей в музей «Горки Ленинские»

С 1 июня по 6 июля в историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые состоится летний культурный фестиваль «Каникулы» от продюсерской компании Ильи Авербуха. Фестиваль пройдет в формате пяти уикендов с театрализованными представлениями, музыкальными и кинопрограммами, лекториями, спортивными активностями и комфортным отдыхом на природе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль будет проходить в выходные дни. Даты проведения: 1 июня, 7–8 июня, 14–15 июня, 28–29 июня и 5–6 июля. В эти даты в музее-заповеднике «Горки Ленинские» будут проходить спектакли в постановке независимых театральных трупп и студентов театральных вузов: мастерских Брусникина, Рыжакова, Бутусова, театральных объединений «ӨЙ ТЕАТР», Karlsson Haus и проекта Форум-театр, уникального тем, что зрители смогут сами влиять на развитие сюжета. Каждый вечер в лаунж-зоне под открытым небом будут идти показы атмосферного кино.

Вниманию гостей будут предложены лекции и мастер-классы на различные темы: о дизайне, соцсетях, советском кино, маркетинге, джазе и многом другом. По утрам посетителей ждут занятия по йоге и пилатесу, также можно будет поиграть в бадминтон, теннис, поучаствовать в соревнованиях на скейтбордах и самокатах. Комфортный и активный отдых гостей фестиваля будет сопровождать музыкальна программа, которая создаст настроение релакса. Стили и исполнители будут меняться — от фолка до русской классики с оркестром.

Для детей подготовлены интерактивные зоны на природную тематику, а также однодневный лагерь со специальной программой.

Кульминацией фестиваля станет большой концерт группы Uma2rman, который состоится 6 июля, в завершающий день фестиваля. Режиссером закрытия выступит Илья Авербух.

Более подробная информация и билеты — на официальном сайте фестиваля.

Предусмотрен бесплатный вход для детей до 6 лет, ветеранов, участников СВО, мобилизованных и их семей, людей с инвалидностью и лиц старше 70 лет (при предъявлении подтверждающих документов). Подробная информация на сайте.

Миссия фестиваля «Каникулы» — создать большим и маленьким посетителям праздничное настроение, организовать незабываемые каникулы, подарить атмосферу отдыха, творчества, музыки и общения.

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