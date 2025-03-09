Новая выставка открылась в Мытищинской галерее искусств

Персональная выставка Сурена Айвазяна открылась в Мытищинской галерее искусств. В экспозиции представлено более 40 работ, вдохновением для которых стали цветы и растения, растущие на берегу мытищинской Яузы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Сурен Айвазян родился окончил художественно-графическое отделение Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. Успел попробовать себя в качестве реставратора и даже лесника на Алтае. Именно длительная близость к природе невероятной красоты оказала глубокое влияние на его искусство.

«Эта выставка — настоящий сюрприз для жителей нашего округа и всех гостей в преддверии прекрасного весеннего праздника 8 марта. Её название «Путешествие по зелёной реке» выбрано не случайно. В 1995 году в Центральном доме художника уже проходила выставка с таким же названием, на которой Сурен Айвазян представил свои работы, посвящённые деревьям, растущим вдоль Яузы. Эта идея вдохновила его на новые творческие изыскания. Он начал наблюдать за цветами, которые растут на берегах этой реки, и именно их можно увидеть в этой экспозиции», – отметила директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова.

Выставка продлится до 6 апреля.

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