Нижегородская «Бесприданница» победила на «Днях Островского в Костроме»

сегодня в 18:54

Спектакль «Бесприданница» стал лучшим на фестивале «Дни Островского в Костроме»

Спектакль «Бесприданница» (12+) Камерного музыкального театра был признан победителем фестиваля «Дни Островского в Костроме». Конкурс собрал самые интересные интерпретации произведений выдающегося драматурга, сообщает pravda-nn.ru .

По решению экспертного совета Всероссийского театрального фестиваля, возглавляемого российским театральным критиком, ректором Российской академии театрального искусства (ГИТИС), заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Григорием Заславским, нижегородский спектакль стал лучшим в главной номинации.

Мюзикл «Бесприданница» Андрея и Ольги Петровых, воплощенный заслуженным артистом России Сергеем Миндриным, вызвал восторг у жюри и зрителей.

«Мы счастливы, что смогли показать нашу работу в Костроме, на малой родине Островского, на одном из старейших (с 1973 года!) и уважаемых театральных фестивалей России!» — поделились представители театра.

«Возможно, этот спектакль мы делали просто для того, чтобы однажды он прозвучал на этой сцене…», — отметил режиссер постановки Сергей Миндрин.

Театр расценил победу как подарок на 95-летний юбилей композитора Андрея Петрова и выразил благодарность команде постановщиков, актерам и всем, кто участвовал в создании спектакля.