Никиты смогут бесплатно посетить фиджитал арт-пространство на ВДНХ 23 февраля

23 февраля у всех посетителей ВДНХ с именем Никита есть уникальная возможность пройти на экспозицию фиджитал арт-пространства совершенно бесплатно. Об этом сообщили представители пространства.

Эта праздничная инициатива приурочена сразу к двум событиям: Дню защитника Отечества и триумфальному выступлению российского ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпийских играх. Специально для обладателей этого имени команда пространства запустила акцию под названием «Никита супер!».

«Спорт высших достижений — это настоящее искусство быть лидером. Наша арт-команда Futurione искренне восхищается выступлением российских атлетов в Италии. Поздравляем всех с серебряным результатом ски-альпиниста Никиты Филиппова, который завоевал первую для России медаль на Олимпиаде-2026. Мы решили творчески поддержать это историческое событие и сделать бесплатным вход для всех Никит 23 февраля. Тем более что в последнее время существует предвзятое отношение к имени Никита, которое считается не самым удачным. Хотя среди его обладателей много выдающихся личностей. И Никита Филиппов — яркий тому пример», — отметил основатель фиджитал арт-пространства Иван Швайков.

Чтобы воспользоваться предложением, посетителям нужно 23 февраля с 10 утра до 10 вечера подойти в кассу арт-пространства и предъявить оригинал любого документа, удостоверяющего личность, — паспорт, водительские права, студенческий билет или свидетельство о рождении. Главное условие — наличие имени Никита. После этого гость получит бесплатный входной билет. Стоит учесть, что для детей вход возможен только в компании взрослых, которым в свою очередь билеты необходимо будет приобрести.

Пространство работает в формате фиджитал, что означает гармоничное слияние реального мира с цифровыми технологиями. Для гостей, участвующих в акции, откроются двери пяти мультимедийных залов: «Погружение», «Расширение», «Действие», «Воображение» и «Смысл». В каждом из них представлены уникальные видеоинсталляции, световые объекты, арт-экспонаты и аудиовизуальные эксперименты.

Арт-пространство располагается по адресу: г. Москва, ул. 2-я Останкинская, д. 3, ВДНХ, «Солнце Москвы».

График работы: 23 февраля 2026 г. — с 10:00 до 22:00 (последний сеанс в 21:10). 0+