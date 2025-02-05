Супруга известного певца Александра Буйнова Елена опровергла сообщения об онкологическом заболевании мужа и заявила, что ей уже неинтересно слушать об этом, сообщает NEWS.ru .

«Третий раз пишут за месяц, нечего разговаривать, даже не хочу ничего объяснять. Люди деньги зарабатывают, что они делают? Не знаю», — сказала Елена.

Ранее в Сети появилась информация о том, что лечение Буйнова якобы оплатит государство: 74-летний певец должен получить полугодовой курс гормонов общей стоимостью в 1 млн рублей. Его должны были лечить даролутамидом: одна пачка стоит до 180 тыс. рублей.

Сам Буйнов предполагал, что слухи о его болезни может распространять личный враг. Теперь у него проблемы с карьерой, его стали реже звать выступать на концертах.

В соцсетях также распространялась информацию о том, что певец якобы жаловался на сильные боли в спине и ногах, а медики нашли у него травму поясницы.