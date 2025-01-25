Названы места, где в России могли бы снять «Анору» с Юрой Борисовым

В то время как российский актер Юра Борисов завоевывает признание Голливуда, аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подготовили интересную выборку загородных объектов, подходящих для съемок «Аноры», если бы они проходили в России. Подборка есть в распоряжении РИАМО.

Во время исследования эксперты искали дома, которые могли бы стать съемочными площадками для отечественного кинематографа, вдохновившись успехом нашумевшего фильма «Анора», в которой одну из ролей второго плана сыграл Борисов. Особое внимание уделялось резиденциям с эффектными фасадами, современным дизайном и водными зонами отдыха.

Истра

Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость» Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость»

Среди найденных вариантов выделяется роскошный особняк в подмосковной Истре. Двухуровневый дом площадью 1500 квадратных метров оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Внешняя отделка здания выполнена комбинацией сланца и древесины.

Внутреннее пространство впечатляет разнообразием помещений: шесть спальных комнат с отдельными гардеробными, рабочий кабинет, оранжерея, кинозал, бассейн, турецкая баня, тренажерный зал и комната для игры в бильярд.

Барвиха

Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость» Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость»

В престижной деревне Барвиха выставлен на продажу роскошный особняк стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Трехуровневое строение, расположенное вдоль Рублево-Успенского шоссе, впечатляет своими масштабами — 1050 квадратных метров.

Интерьерные решения резиденции вызывают ассоциации с культовой локацией из нашумевшей «Аноры» благодаря ультрасовременному оформлению. Внутреннее пространство особняка включает просторную главную спальню с персональной ванной и гардеробной зоной, дополнительную спальню с выходом на открытую террасу, изысканную столовую и функциональную кухню-столовую. Для досуга предусмотрены домашний кинотеатр и зона с бассейном, сауной и хамамом. Также в доме есть рабочий кабинет и специально оборудованная детская зона.

Прилегающая территория граничит с живописным лесопарком и имеет собственный выход к реке. Инфраструктура участка включает отдельный дом для обслуживающего персонала с гаражным помещением, теннисный корт и уютную зону отдыха с беседкой и барбекю.

Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость» Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость»

В престижном подмосковном поселке Барвиха расположился еще один впечатляющий двухэтажный особняк стоимостью 2,1 миллиарда рублей, который также подошел бы для съемок. Его общая площадь составляет 1400 квадратных метров. Масштабное панорамное остекление и витражные окна позволяют любоваться ухоженной территорией, где профессиональные дизайнеры создали великолепный ландшафтный ансамбль с изысканными декоративными растениями.

Отдельного внимания заслуживает удачное расположение объекта — всего несколько минут пешком до живописной набережной Москвы-реки. На территории также находится отдельно стоящий гараж с комфортабельным помещением для обслуживающего персонала.

Архитектура и дизайн этого роскошного особняка настолько впечатляют, что он мог бы послужить идеальной локацией для съемок современного голливудского блокбастера.

Горки-6

Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость» Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость» Фото - © Пресс-служба «Авито Недвижимость»

В элитном подмосковном поселке «Горки-6» расположился роскошный двухэтажный особняк стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Внутреннее пространство дома впечатляет своим размахом: просторная гостиная с камином и выходом на террасу соседствует с домашним кинотеатром и рабочим кабинетом. На мансарде обустроены две уютные спальни, а для поддержания здорового образа жизни предусмотрен тренажерный зал. Особого внимания заслуживает СПА-комплекс с бассейном, хамамом и помещением для массажа. Учитывая возросший интерес к российскому кинематографу и номинирование Юры Борисова на престижную премию «Оскар», этот особняк мог бы стать идеальным местом для съемок крупных кинопроектов. Ландшафтный дизайн участка органично сочетает сохраненные столетние сосны с newly высаженными хвойными растениями и декоративными кустарниками.

В роскошном особняке, который внешне похож на резиденцию главного персонажа из «Аноры», разместился настоящий оазис комфорта. Его внушительная площадь в 1400 квадратных метров позволила воплотить самые смелые дизайнерские решения. Изысканный интерьер включает просторную гостиную со стильным стеклянным камином и отдельную комнату для музыкальных вечеров. Для полноценного отдыха в доме оборудован восточный SPA-центр с бассейном и сауной, а также уютный кинозал и элегантный бар. Хозяева могут наслаждаться отдыхом в пяти спальнях, включая детские комнаты, или работать в личном кабинете. Кулинарные шедевры создаются в нескольких кухнях и подаются в просторной столовой. В цокольном этаже находится винный погреб, а снаружи дома расположена живописная терраса и декоративные водоемы с фонтанами.

Ранее номинацию Борисова на «Оскар» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, достижения актера не станут концом «отмены» русской культуры за границей. Советник медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов считает, что Борисов и вовсе должен отказаться от «Оскара». Сам же актер заявил, что очень рад номинации и пока с трудом осознает этот факт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.