Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не расценивает номинацию российского актера Юры Борисова на американскую кинопремию «Оскар» как конец «отмены» русской культуры на Западе, сообщает ТАСС.

Журналисты спросили Пескова, может ли номинация Борисова свидетельствовать о том, что на Западе постепенно прекращается «отмена» отечественной культуры. Официальный представитель Кремля ответил категорично.

«Нет», — сказал Песков.

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