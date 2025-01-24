Советник «России сегодня» предложил Юре Борисову отказаться от «Оскара»

Советник медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов высказал мнение, что российскому актере Юре Борисову, который не так давно был номинирован на премию «Оскар», имеет смысл отказаться от посещения церемонии.

«Учитывая, что это премия американской киноакадемии, возможно, ему на церемонию ехать не стоит. У нас все-таки с США отношения, мягко говоря, так себе. Хоть Трамп и заявил, что он русский народ очень любит», — отметил Лидов в эфире радио Sputnik.

Он считает, что ему не стоит участвовать в церемонии, однако при этом не стоит отказываться от шанса получить награду, например, сославшись на болезнь. Таким образом, он избежит осуждения со стороны некоторой части общества за поездку на недружественную территорию, одновременно не ограничивая себе доступ в международный кинематограф.

Другой вариант, который предложил Лидов — сделать серьезное заявление: «Мы в таком состоянии с США находимся, никуда не поеду. Я от награды отказываюсь заранее».

Это будет выглядеть солидно, убежден советник медиагруппы «Россия сегодня».

Можно также просто проигнорировать мероприятие, не отправляться туда, не делать никаких заявлений и не реагировать.

Сказать: «Я ничего не понимаю и не знаю» — это тоже подход, заключил Лидов.