Надежда Бабкина призвала дарить на 8 Марта эмоции

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что традиционные подарки к 8 Марта больше не впечатляют женщин, и посоветовала делать ставку на яркие эмоции, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению певицы, материальные подарки уже не имеют прежней значимости. Она отметила, что сегодня магазины и онлайн-площадки предлагают изобилие товаров, поэтому удивить «земными благами» практически невозможно.

«Сейчас ни одну женщину вы не удивите никакими земными благами. У всех все есть, магазины и виртуальные магазины завалены любым товаром — только бери и покупай. А вот раньше, когда такого изобилия не было, все довольствовались малым. Но времена прошли, и сейчас все больше мы ценим эмоции, а еще больше мы ценим позитивные эмоции», — сказала Бабкина.

Артистка призвала мужчин выбирать нестандартные сюрпризы. По ее словам, прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, экстремальные игры или квесты запомнятся лучше, чем цветы, конфеты и украшения.

Бабкина добавила, что сама не требует подарков от близких, поскольку предпочитает делать их себе самостоятельно.

