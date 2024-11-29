Начало зимнего сезона в Щелковском парке с 1 декабря

Щелковский парк в этом году приготовил целый калейдоскоп новогодних мероприятий, каждое из которых — это возможность прикоснуться к настоящему волшебству, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Неважно, маленький ты или большой, здесь каждый сможет поверить в чудо.

В этом году Щелковский парк подготовил множество уникальных мероприятий, которые порадуют как детей, так и взрослых. Все начнется 1 декабря, когда в нашем парке откроется почта Деда Мороза. Филиал почты Деда Мороза разместится и в парке «Детский городок» и будет работать до 25 декабря.

Здесь каждый гость сможет написать письмо главному зимнему волшебнику и запечатать его настоящей сургучной печатью.

В этот же день, 1 декабря, в Щелковском парке состоится новогодний концерт группы «Балаган Лимитед», известной своими зажигательными выступлениями. Группа подарит слушателям свою магию, а в завершение вечера состоится встреча с Дедушкой Морозом. Дети смогут сделать совместные фотографии и рассказать о своих мечтах. Не обойдется и без традиционного зажигания огней на главной новогодней ёлке.

Следующее значимое событие пройдет 7 декабря, когда Щёлковский парк откроет свои двери в Резиденцию Дедушки Мороза. Это уникальная возможность для гостей парка пообщаться с главным волшебником, узнать его секреты и оставить свои пожелания на будущий год. Также при резиденции будет работать мастерская игрушек, где дети смогут своими руками создать новогодние подарки и сувениры под чутким руководством ярких и добрых помощников Дедушки Мороза.

Каждые выходные в Щелковском парке будут происходить настоящие чудеса. Например, 14 декабря планируется проведение фольклорных праздников с элементами традиционных русских зимних забав. В этот день гостей парка ждет выступление уличного оркестра снеговиков на зоне очага.

Каждое мероприятие в парке будет сопровождаться музыкой, танцами и угощениями. В этом году гости парка смогут не только погреться в зоне очага, но и угоститься свежезаваренным чаем с баранками и вареньем.

Дополнительно в Telegram-канале «Щелковский парк» будут публиковаться актуальные новости и расписания мероприятий, чтобы каждый желающий мог заранее спланировать свой визит и не пропустить самые интересные события.

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