На ВДНХ в столице проведут «Тотальный диктант»

На ВДНХ 20 апреля традиционно проведут ежегодную образовательную акцию «Тотальный диктант». Мероприятие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация, сообщается на сайте мэра Москвы.

Диктант проведут в 14:00 в музее славянской письменности «Слово» и павильоне «Рабочий и колхозница». При входе на площадки надо показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В музее славянской письменности «Слово» участниками акции смогут стать 50 человек, в павильоне «Рабочий и колхозница» — 200 человек.

Текст диктанта подготовила российская писательница Анна Матвеева. В музее славянской письменности «Слово» текст прочитает историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин, в павильоне «Рабочий и колхозница» — кинокритик Егор Москвитин.

«Тотальный диктант» проходит для всех желающих уже в 20-й раз.