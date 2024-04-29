На майских праздниках жители Москвы могут научиться бесплатно танцевать

В период майских праздников все гости и жители столицы могут научиться разным стилям танцев. В столице пройдут мастер-классы по бачате, танцам в стиле свинг, зумбе, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Так, научиться танцевать свинг и рок-н-ролл можно в Парке Горького с пятницы по воскресенье с 19 до 23:00.

Всем любителям зумбы следует прийти в «Музеон». Разучить движения спортивного танца зумба юных москвичей приглашают по вторникам с 19:00 до 20:00. Танцевальные вечеринки для любителей бачаты проходят по четвергам, с 19:00 до 21:00

Вальсы, кадриль, мазурка, богемская полька и другие исторические танцы исполняют на танцевальной площадке в Бабушкинском парке по воскресеньям, с 13:00 до 15:00.

Также уроки по танцам можно посетить в «Царицыно» 1 мая с 13:00 до 19:00. А в Измайловском парке такие уроки проходят каждые выходные.