На 87-м году скончался экс-агент разведки МИ-6 и писатель Фредерик Форсайт

В возрасте 86 лет скончался Фредерик Форсайт, создавший знаменитые политические триллеры «Афганец» и «День шакала». Информацию о его смерти подтвердили в литературном агентстве Curtis Brown, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky.

«Фредерик Форсайт, автор книги „День шакала“, скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Карьера Форсайта началась в рядах королевской авиации в 1950-е годы. Затем он трудился в Париже, освещая новости для агентства Reuters. Параллельно с началом сотрудничества с разведывательными службами Великобритании, в 1967 году, он освещал военный конфликт между нигерийским правительством и сепаратистами Биафры.

Литературный успех пришел к писателю только в 1971 году с публикацией романа «День шакала», который позже адаптировали для кино. Это произведение рассказывает историю наемного убийцы, нанятого тайной организацией французских алжирцев OAS для устранения президента Франции Шарля де Голля.