Мытищинское городское казачье общество поздравили с 15-летием

Праздничное мероприятие «Слава Богу мы- Казаки», посвященное 15-летию Мытищинского городского казачьего общества, прошло сегодня в Центре культуры «Подмосковье». На мероприятие собрались многочисленные гости, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Концертную программу предварила торжественная часть.

С приветственным словом обратился атаман Григорий Шаповалов, отметивший, что целей у общества много, но самая главная — построение большой казачьей семьи, общины

«Это не просто люди, которые живут одной целью, это люди, которые стоят плечом к плечу, на которых можно положиться. Казак — это русский человек, мы — частичка большого народа нашей многонациональной страны»

Григорий Шаповалов высказал особые слова благодарности ветеранам и семьям, тем казакам, которые участвуют в специальной военной операции.

«С начала военной операции мы поменяли вектор работы Мытищинского городского казачьего общества, полностью погрузившись в оказание гуманитарной помощи военнослужащим на СВО, — подчеркнул Григорий Шаповалов. — При поддержке администрации округа, Центра культуры „Подмосковье“ мы на постонной основе доставляем гуманитарные грузы за ленточку. Проводим большую работу с подрастающим поколением, выделен отдельный класс для подготовки и проведения занятий в военно-патриотическом центре „Граница“, открыт второй казачий кадетский класс совместно с ДОСААФ России. Мы должны взращивать себе достойную смену», — поделился атаман.

Приказом атамана за активное участие в муниципальной, общественной, административно-политической, художественно-культурной работы и в честь 15-й годовщины юбилейным нагрудным знаком «15 лет Мытищинского городского казачьего общества» награждены люди, которые вместе с обществом уже многие годы. Среди них — Ангелина Светик председатель Иркутской региональной общественной организации «В защиту права», руководитель проекта «Киберлюди». В ответном слове она отметила, что их проект направлен на помощь участникам боевых действий специальной военной операции, которые нуждаются в протезировании.

Также казаков приехал поздравить депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын, выразивший благодарность Мытищинскому казачьему обществу за поддержку, которую они оказывают бойцам на СВО:

«Это дорогого стоит. Но больше всего стоит то, что ребята уделяют огромное внимание семьям наших бойцов, а также воспитанию молодежи, что в наше время крайне немаловажно, потому что они воспитывают не просто казачат, они воспитывают членов общества, которые сохраняют традиции казачества и веру в Отечество», — уточнил он.

К словам поздравлений присоединился депутат окружного Совета депутатов Юрий Гончарук:

«Любо казакам! Любо атаману! Вместе с вами, бок о бок, с начала специальной военной операции мы совершили не одну поездку. Мы собрали не одну сотню тонн гуманитарного груза, который передали нашим ребятам. Ваша работа с молодежью дорогого стоит. Это будут настоящие россияне, настоящие казаки».

Еще целому ряду казаков были вручены Благодарственные письма Московской областной Думы, главы городского округа Мытищи и окружного Совета депутатов.

Главная мысль, прошедшая красной нитью через все мероприятие: возрождая казачью культуру, наша страна сохраняет свою историю и традиции.

Знаковое событие в жизни мытищинского казачества завершила большая концертная программа с участием казачьих коллективов, эстрадных, вокальных и танцевальных коллективов.

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