сегодня в 18:47

Мытищинский театр кукол «Огниво» успешно выступил на международном фестивале в Мурманске

Актеры мытищинского театра кукол им. С. Железкина «Огниво» стали участниками II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова», который прошел с 19 по 24 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коллективы из разных регионов России и Республики Беларусь представили более 20 спектаклей, рассчитанных на разные возрастные группы.

Мытищинские артисты представили спектакль «Про девочку Машу и воробья Пашку». Эта трогательная история о доброте, дружбе и семейных ценностях нашла положительный отклик от зрителей.

«Мы в восторге от природы и горного северного воздуха», — поделился впечатлениями от поездки художественный руководитель театра кукол «Огниво», заслуженный артист России Алексей Гущук.

Он рассказал, что помимо спектаклей коллектив посетил образовательную программу — лекции ведущих театральных деятелей современности. Мытищинцы побывали в Териберке — уникальном природном заповеднике, увидели Северный Ледовитый океан, а также атомный ледокол «Ленин».

По итогам фестиваля мытищинский театральный коллектив был награжден дипломом «За верность лучшим традициям искусства играющих кукол, профессиональное мастерство и активное творческое общение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.