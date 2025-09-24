Мытищинский историко-художественный музей приглашает на памятный вечер

Встреча, которая состоится 25 сентября в 16.00 в музее по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, дом 4, будет посвящена 100-летнему юбилею историка, преподавателя, краеведа, кандидата исторических наук Юрия Князева.

Большую часть своей жизни Юрий Августович прожил в Мытищах, в 2001 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Мытищинского района». Он — автор более 30 историко-краеведческих статей и 200 публикаций в периодической печати Московской области и Мытищинского района, очерка «Мытищи» в сборнике «Города Подмосковья». Книги Князева стали настольными книгами мытищинцев. В школах округа по ним изучают историю родного края.

В рамках мероприятия краеведы и посетители музея поговорят о жизни и вкладе Ю. А. Князева в историю Мытищ и страны. В программе также — знакомство с краеведческим архивом и книгами, многие из которых стали настольными для мытищинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.