Мытищинские парки приглашают на мероприятие «Сказки. Парки. Торжество»

Мытищинские парки приглашают всех жителей и гостей города на волшебное предновогоднее мероприятие «Сказки. Парки. Торжество», которое состоится 13 декабря в парке Мира. Вход на праздник свободный для всех желающих, передает пресс-служба администарции муниципалитета.

С 12:00 до 15:00 гостей ждет специальная самоварная станция «Добро пожаловать!», где каждый сможет согреться горячим чаем из настоящего русского самовара. Рядом расположится зимняя фотозона «Зимняя сказка» для создания памятных семейных фотографий.

В 12:00 начнется театрализованное представление от театра кукол «Огниво» с участием Деда Мороза, Снегурочки и популярных мультипликационных героев. В 12:40 после представления стартует игровая программа «Сказочный парк» с интерактивными играми на ловкость и смекалку.

В 13:00 гостей ждет викторина «На неведомых дорожках» с вопросами о героях сказок и мультфильмов, где знатоки получат памятные сувениры. Параллельно будет работать новогодний маркет «Кружки-игрушки», где можно выбрать себе сувенир на память.

С 14:00 до 14:30 в Резиденции Деда Мороза пройдет творческий мастер-класс «Волшебная история» по изготовлению подарков своими руками. Завершится праздник чтением зимней сказки у очага в исполнении юных артистов театральной студии.

Мероприятие создаст прекрасное предновогоднее настроение и подарит незабываемые впечатления всем участникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.