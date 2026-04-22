Музыканты I.L.A.Y. и С.В.О.Й выступили в Павловском Посаде

Концерт музыкантов I.L.A.Y. и С.В.О.Й прошел 21 апреля в Павлово-Посадском городском округе. Со сцены прозвучали песни о любви к Родине, поддержке и силе духа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт стал особенным для зрителей округа. Музыканты представили программу, посвященную любви к Родине, стойкости и поддержке тех, кто находится вдали от дома. По словам организаторов, творчество артистов — это не только музыка, но и искренний разговор о важных для общества ценностях.

I.L.A.Y. и С.В.О.Й давно дружат с Павловским Посадом. Артисты неоднократно выезжали с концертами в составе гуманитарного конвоя округа. Там их песни звучат особенно пронзительно, а участие в таких поездках музыканты называют своей личной позицией.

«Наш гуманитарный конвой, организованный в рамках народной программы партии «Единая Россия», отправлялся из Павловского Посада уже более 70 раз. За этой цифрой — неравнодушие сотен жителей, волонтеров, предпринимателей и трудовых коллективов», — сказал первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

Он подчеркнул, что округ всегда славился искренними и сильными людьми, а подобные концерты объединяют жителей и становятся словами поддержки для тех, кто сегодня находится далеко от дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.