Музыкант Кедров: во Франции интересовались игрой на балалайке

С 1 по 6 июля прошла Петербургская международная неделя балалайки. Музыкант — француз русского происхождения Николай Кедров — рассказал, почему стал играть на таком инструменте, сообщает газета «Петербургский дневник».

Специалист отметил, что впервые взял в руки балалайку в русском скаутском лагере под Парижем. Тогда их вожатый, начальник палатки играл у костра на инструменте. Кедров восторженно наблюдал, а потом вожатый предложил ему попробовать самому.

«Как сейчас помню, я провел рукой по струнам, и что-то внутри откликнулось: „Мое“. Уже 50 лет прошло, а чувства те же», — вспомнил Кедров.

Музыкант рассказал, как в доме удивлялись его выбору, так как его отец был пианистом. Более того, музицировать на пианино считалось престижным, а на балалайке — несерьезным. В то время даже родная тетя дразнила Кедрова, но он не сдался и в 1992 году выступил на Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах в Череповце, став первым иностранцем-лауреатом за всю его историю.

Специалист рассказал, что во Франции до 2022 года наблюдался интерес к балалайке. У французов данный инструмент стойко ассоциировался с Шаляпиным, «Русскими сезонами», культурным наследием. В нынешнее время, по мнению музыканта, интерес угасает.