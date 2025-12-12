Музыкант и педагог Альберт Комаров трагически погиб в Москве

В Москве 12 декабря трагически погиб музыкант и педагог Альберт Комаров. Его тело обнаружили недалеко от его дома на проспекте Андропова, сообщает сайт MK.Ru .

55-летний преподаватель детской музыкальной школы был найден прохожими без признаков жизни в 17:20 рядом с домом, где проживал. При осмотре тела были обнаружены серьезные травмы.

На данный момент причина смерти выясняется, в качестве одной из версий рассматривается несчастный случай.

Альберт Комаров был известен как художественный руководитель ансамбля «Ретро», создатель альбома «Песочные часы», преподаватель в школе искусств имени Юрия Розума. Кроме того, он являлся автором нескольких документальных кинолент и входил в состав Союза кинематографистов РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.