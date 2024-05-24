Муж поехал топить, но спасло чудо: истории героинь документалки «А я выживу?»

Руководитель документального проекта «Изнанка. Женщины» и главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк выпустила фильм «А я выживу?». В киноленте рассказаны истории героинь, жизнь которых в один момент разделилась на «до» и «после».

Одна из участниц, Александра Иванова, стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего супруга. Однажды мужчина вывез ее из города, чтобы утопить, но женщине помогло чудо: после очередного жестокого избиения ей удалось сбежать и подать заявление в полицию. Благодаря огласке в СМИ и сборам петиций ее экс-мужа приговорили к условному лишению свободы. Теперь Александра помогает другим жертвам домашнего насилия.

Раксана Самохвалова живет с неизлечимым диагнозом «рассеянный склероз». После участия в проекте «Изнанка» в 2021 году она смогла исполнить мечту — путешествовать, и стала организатором Международной премии «Люди будущего».

Топ-модель Ольга Занозина в 19 лет потеряла ногу из-за онкологической болезни. После выхода «Изнанки» она стала мотиватором для военных, потерявших конечности, и поняла, что ее история может вдохновлять людей и помогать им.

Все героини фильма прошли нелегкий путь и сейчас уже сами помогают другим людям, преодолевающим трудности.