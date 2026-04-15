Музей Серпухова проведет вечер стихотерапии 18 апреля

Вечер стихотерапии «Стихи — стихия» с участием поэта Елены Корнеевой пройдет 18 апреля в Серпуховском историко-художественном музее в рамках акции «Библионочь-2026», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Елена Корнеева — психофизиолог, поэт, член Союза писателей России и автор метода стихотерапии. Для гостей подготовили моноспектакль с авторским исполнением стихов и интерактивную программу.

Вечер включает мелодекламацию, созданную на основе 23-летнего опыта работы в психофизиологии. Метод направлен на мягкую гармонизацию состояния через слово, ритм и образ. По данным организаторов, стихотерапия помогает снизить психоэмоциональное и физическое напряжение, улучшить настроение, развить образное и чувственное восприятие и повысить стрессоустойчивость.

Также в программе запланированы розыгрыш призов и элементы авторской цветотерапии. Начало в 17:30. Возрастное ограничение — 12+. Подробности и билеты размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

