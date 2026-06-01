Музей ретроавтомобилей в Красноярске закрылся

О закрытии рассказали в соцсетях музея. Владельцы заявили, что неоднократно обращались за поддержкой к городским и краевым властям, но помощи не получили.

«Вы все понимаете, что содержать музей, в котором находилось 130 единиц уникальной техники (а некоторые в единственном числе в России), и создавать новые образцы невозможно. Все мои обращения письменно, а также через СМИ в течение всех 13 лет не достучались до руководства города и края. Мое обращение в администрацию президента было направлено в администрацию губернатора, но… Сил и здоровья биться в стену власти больше нет», — отмечается в сообщении.

В коллекции музея было около 130 единиц техники — легковые и грузовые автомобили, служебный транспорт и мотоциклы. По словам владельца Александра Кнапнугеля, он восстанавливал машины за собственные средства, однако финансовые возможности иссякли. Доход от продажи билетов составлял около 80 тысяч рублей в месяц и не покрывал даже половины расходов на содержание и реставрацию.

