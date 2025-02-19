«Московскую Масленицу» отметят на 30 площадках столицы

В столице с 21 февраля по 2 марта пройдет фестиваль «Московская Масленица». Для гостей подготовили развлечения и забавы на 30 локациях проекта «Зима в Москве», оформленных в стиле русских сказок, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посетителей мероприятия ждут кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы на тему Масленицы и народных традиций. Также гости смогут отправить подарки и теплые пожелания бойцам СВО и жителям новых территорий.

1 и 2 марта на площади Революции состоится ледовое шоу «Масленица», в котором примут участие ведущие российские фигуристы. Пройдут во время фестиваля и уже ставшие традиционными соревнования «Самый сильный житель района». Для гостей подготовили также сценическую программу со спектаклями и выступлениями фолк-групп.

На Тверском бульваре откроются купеческая гостиная и русская деревня. На Манежной площади пройдут творческие мастер-классы. В кинопарке «Москино» откроется игрушечная Масленица. Площадка будет разделена на три тематические зоны, а спецпроектом станут «ростовые» тарелки с авторской росписью различных народных орнаментов.

Освоить традиционные ремесла, а также попробовать главное масленичное угощение — блины — и другие деликатесы можно будет на всех площадках фестиваля. Гости смогут попробовать более 50 видов блинов с 200 разнообразными начинками.