Молодежный центр «Движение» и «Волонтеры Победы» провели игру «Та самая Россия»!
Фото - © Молодежный центр «Движение»
Молодежный центр «Движение» и «Волонтеры Победы» городского округа Лосино-Петровский провели Всероссийскую интеллектуальную игру «Та самая Россия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Это мероприятие стало отличной возможностью познакомиться с богатством и многообразием культуры и традиций народов, проживающих на территории нашей страны.
Ребята узнали множество интересных фактов о народных промыслах, которые являются важной частью культурного наследия России, а также о географических особенностях, которые делают нашу страну уникальной.
Такое мероприятие помогает молодому поколению больше узнать о своей стране, ее истории и культуре, а также воспитывает чувство патриотизма и гордости за свою Родину.
Подобные игры будут проходить и в дальнейшем, привлекая все больше людей к изучению нашего общего наследия.
