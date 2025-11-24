Молодежный центр «Движение» и «Волонтеры Победы» провели игру «Та самая Россия»!

Это мероприятие стало отличной возможностью познакомиться с богатством и многообразием культуры и традиций народов, проживающих на территории нашей страны.

Ребята узнали множество интересных фактов о народных промыслах, которые являются важной частью культурного наследия России, а также о географических особенностях, которые делают нашу страну уникальной.

Такое мероприятие помогает молодому поколению больше узнать о своей стране, ее истории и культуре, а также воспитывает чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

Подобные игры будут проходить и в дальнейшем, привлекая все больше людей к изучению нашего общего наследия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.