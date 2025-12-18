Молодежный симфонический оркестр Жуковского отметил 10-летие юбилейным концертом

сегодня в 19:00

В Большом зале жуковского Дворца культуры состоялся концерт, посвященный 10-летию Молодежного симфонического оркестра. В программе прозвучали произведения российских и зарубежных композиторов в исполнении юных музыкантов и хористов.

Мероприятие посетили заместитель главы городского округа Жуковский Ольга Алферова, участники старших коллективов и родители артистов. Оркестром руководил дирижер и заслуженный артист Российской Федерации Денис Кирпанеев.

В концерте также приняли участие два хора: образцовый коллектив хор «Мелодия» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой и младший хор Жуковской детской школы искусств №1 под руководством Натальи Каревой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.