Международный кинофестиваль «День Победы» пройдет в Одинцово

В Одинцово началась подготовка к Четвертому международному кинофестивалю «День Победы». В этом году он пройдет на разных площадках Москвы и Подмосковья. Впервые свои фильмы представят режиссёры Северной Кореи. Будет показана ретроспектива картин этой страны, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этом году увеличено количество площадок, где будут показаны фильмы участников. Всего их 30: Одинцово, Подольск, Лыткарино, Солнечногорск, Красногорск и другие города Московской области будут принимать гостей не только со всей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.

«У нас продолжается заявочная кампания. Заявку можно подать через официальный сайт кинофестиваля „День Победы“. Обязательно перед подачей заявки на участие надо ознакомиться с регламентом кинофестиваля. Есть определённые ограничения по хронометражу и дате выхода фильма. В этом году мы решили не проводить конкурс полнометражных игровых фильмов.

Мы считаем, что пока фильмы короткого метра значительно сильнее. У нас будет специальная номинация для фильмов о Донбассе. И спецноминация музыкальных видеоклипов военно-патриотической направленности. В программе этого кинофестиваля будут фильмы из КНДР. Думаю, любителям кино будет интересно познакомится с кинематографом Северной Кореи», — рассказал Максим Кузнецов, генеральный продюсер Международного кинофестиваля «День Победы».

Заявки на участие принимаются через официальный сайт кинофестиваля www.denpobedyfest.ru.

К рассмотрению принимаются работы, созданные не ранее 1 января 2023 года. Кинофестиваль «День Победы» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Прием заявок продлится до 31 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.