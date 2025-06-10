Международная команда снимает фильм о Великой Отечественной войне в Ставрополье

На Ставрополье начинается работа над художественным фильмом о Великой Отечественной войне. Режиссеры и операторы из России, Нидерландов и Беларуси снимают картину в Изобильненском округе, приуроченную к юбилею Победы, сообщает «Победа 26» .

Новый фильм приурочен к юбилею Победы и расскажет о подвиге советского разведчика, а также о тяжелой судьбе женщин во время оккупации региона.

В международную съемочную команду вошли российский режиссер-постановщик Сергей Масальский, голландский оператор-постановщик Энтони Хаускамп и белорусский звукооператор Константин Мельников. Все три страны были оккупированы в годы Второй мировой войны.

В съемках участвуют около 100 человек. Главную женскую роль исполнила актриса из Новоалександровска, а ведущие роли достались жителям Ставрополя и других городов края — Изобильного, Светлограда, Ессентуков и Буденновска.