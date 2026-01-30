Мелиховский театр проведет детский спектакль по рассказам Чехова 1 февраля

сегодня в 15:37

Театр «Чеховская студия» представит 1 февраля в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» спектакль для детей «Чижик-пыжик, где ты был?», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка создана по рассказам Антона Чехова «Мальчики», «Ванька», «Шуточка» и «Детвора». В произведениях писатель раскрывает внутренний мир детей, показывая их переживания и отношение к окружающему миру.

Действие спектакля разворачивается в рождественские дни. Четыре рассказа объединяет тема ожидания праздника, при этом каждый из них вызывает у зрителей разные эмоции. «Мальчики» пробуждают мечты о приключениях, «Ванька» затрагивает тему тоски по дому, «Шуточка» передает первые чувства, а «Детвора» — азарт ночной игры.

Начало спектакля запланировано на 12:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация доступна на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

