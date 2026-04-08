Мелихово запустит в Подмосковье речные круизы с программой о Чехове

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в августе проведет два речных круиза с тематической программой на теплоходах «Тихий Дон» и «Антон Чехов». Путешествия пройдут по маршрутам Санкт-Петербург — Москва и Москва — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первый круиз состоится 3 августа на теплоходе «Тихий Дон», который отправится из Санкт-Петербурга в Москву. В течение недели пассажиров ждут лекции о жизни и творчестве Антона Чехова, мастер-класс «Воздушные таксы» по изготовлению фигур из шаров и другие тематические активности. Программа пройдет на разных площадках лайнера и станет частью общей культурной афиши путешествия.

Второй рейс стартует 17 августа из Москвы на лайнере «Антон Чехов». Участники узнают, как проводили досуг благородные дамы и господа в конце XIX века, научатся играть в «Пти-же», разгадывать чеховские ребусы и создадут рисунок в стиле писателя. Также в программе — лекция «Таксы Чехова», мастер-класс по изготовлению закладки в виде собачки и викторина по угадыванию голосов птиц.

Кроме того, гостей ждут игры, розыгрыши призов и памятные подарки. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника «Мелихово», приобрести билеты можно на сайте компании «Донинтурфлот».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.