Мастер-класс для медиапедагогов прошел в центральной библиотеке им С. Есенина в Люберах

Мастер-класс для медиапедагогов прошел в центральной библиотеке им. С. Есенина городского округа Люберцы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его провела редактор программы «Вести» телеканала «Россия 1» и создатель студии ТВ-мастерства для школьников «Кадр» Елена Кирсанова.

Тема встречи — «Новостная редакция на ТВ и юридические аспекты журналистики». Елена Кирсанова рассказала, как устроена информационная редакция и какие задачи выполняют сотрудники разных подразделений. Также обсудили, как грамотно выстроить работу в школьной редакции.

Во время встречи велась онлайн-трансляция. К ней присоединились медиапедагоги из Московской области и других регионов России.

Мастер-класс в библиотеке им. С. Есенина стал первым в рамках подготовки к всероссийскому форуму «Медиашторм». Он пройдет в Москве в марте этого года. Организатором форума выступила Ассоциация развития медиаобразования Союза журналистов Подмосковья.

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