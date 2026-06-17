Марк Гросс выступит 20 июня в Архангельском в Красногорске

Концерт нью-йоркского саксофониста Марка Гросса пройдет 20 июня на летней сцене музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске. Обладатель двух премий «Грэмми» станет хедлайнером открытия юбилейного фестиваля роз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Альт-саксофонист Марк Гросс, чье творчество дважды отмечено престижной премией «Грэмми», специально приедет из США, чтобы выступить в подмосковном Красногорске. Концерт состоится 20 июня на летней сцене музея-заповедника «Архангельское» и станет центральным музыкальным событием дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.