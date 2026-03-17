МакSим рассказала, как жила на вокзале и писала диплом от руки

Певица МакSим вспомнила, как после переезда в Москву жила на вокзале и выступала в переходах, а также рассказала о материнстве и новой книге, сообщает kp.ru .

28 марта 2026 года дебютному альбому МакSим «Трудный возраст» исполнится 20 лет. В пластинку вошли хиты «Нежность», «Ветром стать», «Отпускаю» и «Знаешь ли ты». За день до юбилея певица выступит в Екатеринбурге.

Артистка призналась, что первые восемь дней в Москве жила на вокзале. Позже выступала в переходе вместе с музыкантами — заработка хватало «на лаваш и воду». Днем она писала диплом от руки в библиотеке имени Ленина и защитила его на «пятерку». К тому моменту альбом уже получил «Золотой диск» и стал лидером продаж.

По словам МакSим, многие истории из песен со временем сбылись. «События, описанные в песнях, случились со мной в жизни», — рассказала певица.

Исполнительница также поделилась размышлениями о воспитании дочерей. Старшая Саша, по ее словам, выросла самостоятельной и рассудительной, а младшая Маша — активной и целеустремленной.

Певица сообщила, что работает над продолжением автобиографии и планирует выпустить новый альбом. Точные сроки она пока не называет.

