Лучшие спортсмены Люберец получат возможность бесплатно посещать московские театры

«Федерация футбола заключила партнёрское соглашение с фестивалем „Школьная классика“. В нём принимают участие репертуарные театры городов России и стран СНГ. Спектакли проходят на центральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Наши лучшие футболисты, а также представители других видов спорта, вместе с родителями получат возможность бесплатно посещать театральные постановки фестиваля», — рассказал Сергей Стрекаловский.

Фестиваль «Школьная классика» проводится в Москве с 2014 года. В программе — спектакли репертуарных театров по произведениям школьной классической литературы. Также зрители получают возможность обсудить увиденные спектакли с режиссерами и актерами, посетить семинары по театральной педагогике и занятия клуба театрального блогера.

«Театр — это магия. Ты погружаешься в мир, созданный актёрами на сцене. И даже если знаешь сюжет, каждый раз переживаешь за героев. Футбол — как театр: это искусство, которое требует полного погружения. К тому же, ребятам будет полезно увидеть постановки произведений школьной программы на сцене лучших столичных театров», — добавил Сергей Стрекаловский.

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