Лучшие юные скрипачи и виолончелисты стали участниками Всероссийского конкурса в Дубне

Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов проводится по инициативе Юрия Оганесяна — всемирно известного учёного, чьим именем назван один из синтезированных в Дубне химических элементов таблицы Менделеева. Он посвящен памяти его супруги, Ирины Левоновны — скрипачки международного уровня, легендарного педагога дубненской детской музыкальной школы.

«Здесь выступали знаменитые люди — Высоцкий, Рождественский, маэстро Грач и его ученики-виртуозы, Ирина Левоновна. А теперь играете вы. И это здорово!», — обратился к участникам Юрий Оганесян.

Нежные фантазии Шумана, лирические мелодии Чайковского, романтичный Мендельсон и грандиозная классика Баха — в этот день юные талантливые виолончелисты и скрипачи играют в честь Ирины Оганесян. Коллеги вспоминают её, как человека широкой души, который щедро делился со всеми, кто был рядом, любовью к музыке, исполнительским талантом, творческой силой.

«Умение на сцене не трудиться, а именно играть, принести кусочек счастья — этот просто какой-то дар божественный у нее был всегда. И он распространялся на всех — на детей, на ее семью, на нас, на коллег», — отметила коллега Ирины Оганесян Ириан Кузнецова.

Москва, Подмосковье, Рязанская, Тверская области — около пятидесяти музыкантов стали участниками конкурса. Все выступления заслужили аплодисменты слушателей и одобрение жюри, в каждом сочеталась упорная подготовка, большой труд, талант юных исполнителей и их педагогов.

«Ирина Оганесян оказала огромное влияние на музыкальную жизнь Дубны. Отрадно, что такой престижный конкурс в ее честь каждый год собирает в нашем городе лучших из лучших», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Гран-при конкурса присудили студентке Московской государственной консерватории Полине Шульгиной, ученице Эдуарда Грача.

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